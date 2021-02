SURSE: Cresc tensiunile în USR PLUS după ce Dacian Cioloș a anunțat că vrea să candideze la prezidențialele din 2024 și să fie președintele formațiunii. Fiecare tabără își pregătește strategia pentru Congres

Cresc tensiunile în interiorul USR PLUS după anunțul lui Dacian Cioloș conform căruia ar dori să candideze atât la viitoarele alegeri prezidențiale, cât și pentru funcția de președinte al USR PLUS. Potrivit unor surse politice, citate de Digi 24, pe grupurile interne, au apărut deja acuzații cum că liderul PLUS ar vrea să ”fure” partidul. Iar totul are loc în contextul în care se pregătește un Congres în cursul acestui an, prin care să se definitiveze fuziunea dintre cele două formațiuni și astfel USR PLUS să fie înregistrat ca nou partid. Sursele politice vorbesc deja despre începutul unui „război rece” în interiorul USR PLUS, cea mai importantă bătălie urmând a se da între Dan Barna și Dacian Cioloș.

Tensiunile iau amploare în USR PLUS, în prespectiva apropiatului Congres, și după ce Dacian Cioloș a anunțat că vrea șefia partidului și să candideze la alegerile prezidențiale

Liderul PLUS, Dacian Cioloș, a declarat recent, pentru G4Media, că, ținând cont de ”cum stau lucrurile acum”, ar vrea să se înscrie în cursa electroală din 2024 pentru președinția României. Până atunci, însă, Cioloș țintește șefia USR PLUS iar, în acest context, a lansat deja un atac subtil la adresa colegului său, Dan Barna, șeful USR, spunând că având responsabilitatea funcției de vicepremier, acum are mai puțin timp să se ocupe de problemele partidului.

„Cine se ocupă de partid trebuie să se ocupe și de conducerea partidului și de organizarea lui. Când ești în Guvern sau în Parlament ai și acolo anumite responsabilități, unele sunt mai solicitante decât altele”, a spus Cioloș, precizând că el poate gestiona și chestiunile de partid, deși este plecat la Bruxelles.

Taberele din USR PLUS își pregîtesc strategia pentru Congres

De altfel, USR PLUS se află acum în etapa în care fiecare tabără își pregătește strategia pentru viitorul Congres.

Pe lângă șefia noii formațiuni, o miză importantă este reprezentată și de componența Biroului Național, atât cei de la USR, cât și cei de la PLUS, încercând să-și impună cât mai mulți oameni în acest for.

În aceste condiții, Dacian Cioloș a vorbit deja despre o clarificare a statutului din punctul de vedere al numărului de funcții care se pot cumula. Concret, șeful PLUS ar vrea ca parlamentarii sau miniștrii USR PLUS să nu poată ocupa și o funcție de conducere în cadrul formațiunii.

Disensiuni există în cadrul USR PLUS și în privința felului în care ar trebui să se desfășoare votul de la Congresul ce ar putea fi programat, cel mai târziu, în toamna acestui an.

Dacă cei de la PLUS vor ca președinția partidului să fie aleasă în urma unui referendum intern, în care votul să aibă loc online, USR-iștii susțin fie ideea unui vot universal, exprimat fizic, fie pe cea a unui vot al delegaților.