Surse din USR Iași: Cosette Chichirău nu mai candidează la conducerea USR PLUS Iași pentru că ”vrea să evite un eșec usturător”

Deputata Cosette Chichirău a anunțat că nu mai vrea să candideze pentru conducerea organizației USR PLUS Iași, invocând faptul că vrea să se concentreze pe activitatea sa la nivel central. În realitate, însă, Chichirău ar fi luat această decizie pentru că nu ar mai avea sprijinul pentru a-și asigura reconfirmarea la conducerea organizației județene. Acest lucru este confirmat și de o sursă din USR Iași, care susține că Chichirău nu mai candidează pentru că vrea să evite un eșec usturător.

”Cosette Chichirău nu e omul care să lase puterea din mână de bunăvoie. Puterea ei acum este șefia filialei județene a USR Iași. Faptul că nu mai candidează pentru un nou mandat este fiindcă a estimat că nu-l poate obține și nu fiindcă nu și-ar dori să fie în continuare președintă. Renunță la confruntare fiindcă vrea să evite un eșec usturător. Declară că vrea să candideze la Biroul Național și de aceea renunță la președinția filialei județene. O poveste. Ea nu a reușit să intre în BN nici când era USR singur, fără PLUS – acum șansele sunt și mai mici. George Țăranu din filiala Iași a luat atunci mai multe voturi decât ea. Așadar, nu are cum să fie acesta motivul renunțării”, precizează sursa citată.

Potrivit acesteia, Cosette Chichirău ar avea șanse foarte mici să câștige șefia organizației USR PLUS Iași pentru că nu ar putea obține toate voturile de la USR și încă ceva de la PLUS astfel încât să-și asigure victoria.

”Pentru a înțelege gestul ei de astăzi trebuie să cunoaștem contextul. USR și PLUS având un număr aproape egal de membri la Iași, votul pentru delegații la conferința județeană este împărțit aproape egal. Chichirău ar trebui să ia toate voturile de la USR și încă ceva de la PLUS pentru a câștiga. Or, problema mare este că ea nu poate lua voturilor celor de la USR. Pe de o parte există o opoziție internă în USR Iași care, chiar dacă nu e foarte numeroasă, e decisivă în înclinarea balanței. Pe de altă parte, voturile filialelor din rural sunt controlate de subprefectul Ștefan Tănase, iar relațiile ei cu acesta sunt extrem de tensionate, o să vedem de ce. Fără o parte din voturille useriste din urban și fără majoritatea celor din rural, șansele lui Chichirău să iasă președintă tind spre zero. În aceste condiții, mai bine se laudă că va face lobby la București și că renunță singură, lăsând să se înțeleagă că lasă un om de încredere, pe Ștefan Tănase, ceea ce e departe de adevăr. Ar fi vrut să se prevaleze de modelul de la centru, că Cioloș și Barna lasă alți candidați la conducerea partidului, numai că Barna vrea cu orice preț să candideze”, mai precizează sursa citată.

Cât despre Ștefan Tănase, aceeași sursă precizează că el a fost angajatul filialei județene Iași pentru extindere, astfel încât a ajuns să cunoască și controleze cel mai bine filialele din mediul rural.

”Când s-a pus problema ca USR Iași să propună un subprefect, Cosette Chichirău l-a vrut pe avocatul Bogdan Mihail, fostul ei angajat la biroul parlamentar, însă Ștefan Tănase a emis pretenții, sugerând că n-ar fi bine ca lumea să afle dedesubturile despre cele 500 de voturi electronice măsluite când Cosette Chichirău a candidat la președinția partidului împotriva lui Barna, despre care Tănase știe multe, mult prea multe. A ieșit o ceartă zdravănă, dar rațiunea a învins și Chichirău l-a nominalizat pe Tănase ca subprefect. Prima cedare, fatală. Acum Tănase are majoritate voturilor din rural, iar Chichirau nu le are nici măcar toate pe cele din urban. Tănase știe că la prima ocazie Chichirău se va răzbuna, așa că singura lui șansă este să candideze. Din acest conflict, cel mai probabil va câștiga candidatul PLUS-ului, mai ales că Tănase este dispus să-l ajute, în schimbul unor garanții privind viitorul lui în partid.

După cedarea subprefectului, după defecțiunea din Consilului Local a cupulului Filip Havîrneanu – Cezar Baciu, acum vine pierderea președinției filialei județene. Pentru Cosette Chichirău viitorul nu sună bine. Țăranul de la Popricani, cum îl numește Chichirău pe Tănase, i-a sucit mâna la spate. I-a sucit-o vânjos, țărănește”, mai precizează sursa citată.

Așafdar, lupta pentru controlul filialei este din ce în ce mai acerbă, mai ales că nu este exclus ca tabăra PLUS să arunce în competiție propriul candidat. Potrivit surselor din partid, odată cu fuziunea, influența celor de la PLUS au devenit tot mai mare, iar susținerea pentru deputata Cosette Chichirău a scăzut.