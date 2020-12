Surse: Klaus Iohannis nu-l mai susține pe Nicolae Ciucă pentru funcția de premier plin. De ce s-a răzgândit președintele

Președintele Klaus Iohannis voia ca Nicolae Ciucă, actualul premier interimar și ministrul Apărării, să devină prim-ministru plin. S-a răzgândit, însă, după ce șefi de stat și de guvern din Uniunea Europeană l-au sunat și i-au sugerat că generalul are o atitudinea cam prea proamericană, or România nu ar trebui să uite că, totuși, e membră a UE.

Așa se întâmplă că Ciucă nu mai e opțiunea lui Klaus Iohannis pentru funcția de prim-ministru, susțin surse politice citate de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, în emisiunea ”Bună, România!”, difuzată pe B1 TV.

Nicolae Ciucă a fost decorat recent cu Legiunea de Merit, la Ambasada SUA, pentru activitatea ca șef al Statului Major al Apărării.

Decorarea vine la mai puțin de două săptămâni după ce guvernul a anulat, la inițiativa Ministerului Apărării, licitația de 137 de milioane de euro pentru bateriile de coastă, la care se înscrisese doar o companie din Franța. Ciucă a anunțat că vrea să cumpere echipamentele militare din SUA, fără licitație, printr-un contract între cele două guverne, la un preț de circa 200 de milioane de euro.

Aceste evoluții se pare că au ridicat ceva sprâncene prin Europa, unii lideri de stat considerând că Ciucă e prea proamerican și cam uită că țara sa face parte din Uniunea Europeană. Senzația a fost alimentată de faptul că Ciucă a fost decorat de americani la scurt timp după ce ministerul pe care îl conduce a dispus anularea licitației la care se înscriseseră francezii.

Aceleași surse mai afirmă că liberalii s-au arătat extrem de deranjați după ce Nicolae Ciucă a schimbat oameni din Guvern, oameni cu funcții-cheie, în doar câteva zile. Ciucă a încetat apoi, brusc, să mai facă schimbări în Executiv.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.