SURSE: Ludovic Orban discută cu Klaus Iohannis, la Cotroceni, înaintea ședinței în care liberalii vor valida propunerea de premier

Liderul PNL, fostul premier Ludovic Orban, ar urma să meargă miercuri, la ora 14.00, la Palatul Cotroceni, pentru a discuta cu președintele Klaus Iohannis despre posibilele propuneri de premier, pitrivit unor surse politice, citate de G4 Media. Întrevederea dintre cei doi are loc înainte ca liderii liberali să se reunească într-o ședință a Biroului Politic Național (BPN) pentru a valida propunerea partidului pentru funcția de premier.

Unul dintre numele vehiculate ca posibilă propunere pentru funcția de prim-ministru este cel al lui Nicolae Ciucă, actual premier interimar. Potrivit sursei citate, uni liberali nu ar fi însă de acord cu această variantă, motiv pentru care Ludovic Orban va merge la Cotroceni să discute cu Klaus Iohannis.

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat marți seară că liberalii vor valida în cursul zilei de miercuripropunerea de premier, iar Nicolae Ciucă este una dintre variantele avute în vedere.

”Mâine discutăm (n.r. – despre propunerea de premier) și vom valida seara, probabil, va fi BPN în jurul orei 19 sau 20, după ce la prâz vom sta de vorbă pe propuneri. (...) Singurul avantaj îl are Președintele, pentru că așa arată Constituția României și domnia sa are ultimul cuvânt. Noi vom face propunerile și domnia sa va alege, pentru că va trebui să fie într-un parteneriat cu domnia sa și, de asemenea, va trebui să fie într-un parteneriat asumat cu Partidul Național Liberal și într-o colaborare permanentă cu USR-PLUS și UDMR”, a declarat Rareș Bogdan, marți seară.

În același timp, Ludovic Orban a spus marți, la finalul unei ședințe a conducerii liberale că este exclus ca el să mai fie propunerea de premier din partea PNL.

Întrebat dacă el mai poate fi o propunere de premier, Ludovic Orban a răspuns: ”În aceste condiții, am spus foarte clar că mi-am depus mandatul și nu am exprimat această intenție”.

Prim-ministrul interimar Nicolae Ciucă, posibilă propunere de premier din partea PNL

Nicoale Ciucă a fost desemnat, luni seară, de președintele Klaus Iohannis să asigure conducerea interimară a Guvernului după ce Ludovic Oran a demisionat din funcția de premier în contextul rezultatului sub așteptări înregistrat de PNL la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Orban va rămâne însă deocamdată președinte al PNL.

”În data de 6 decembrie cetățenii români şi-au exprimat votul în cadrul alegerilor pentru Parlamentul României. Am luat decizia ca astăzi să-mi depun mandatul de prim-ministru. Decizia pe care am luat-o are un obiectiv foarte precis: odată exprimată voința cetățenilor, trebuie demarate negocierile pentru formarea unui nou guvern. România are nevoie de un guvern responsabil, de un guvern care să reprezinte voința cetățenilor români care îşi doresc modernizarea României, dezvoltarea României şi decizia mea de astăzi vreau să arate un lucru foarte clar, că nu mă cramponez de funcția de prim-ministru, că negocierile care vor urma trebuie să ducă la un guvern format din formațiunile politice de centru-dreapta care susțin cu claritate orientarea euroatlantică a României şi care vor, cu adevărat, să utilizeze toate resursele pe care le va avea România la dispoziție şi, de asemenea, să fructifice oportunitățile pentru a putea să crească calitatea vieții pentru fiecare dintre cetățenii români”, a declarat Ludovic Orban, la o zi după alegerile parlamentare.