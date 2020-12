Surse: Ludovic Orban reintră în cursa pentru funcția de premier. Liberalii pun două variante pe masa USR-PLUS în vederea deblocării negocierilor

Ludovic Orban reintră în cursa pentru funcția de premier, susțin surse citate de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, în emisiunea ”Bună, România!”, difuzată pe B1 TV.

Surse politice afirmă că Ludovic Orban - premier este una dintre variantele puse de liberali pe masa alianței USR-PLUS, în vederea deblocării negocierilor pentru formarea noii coaliții de guvernare, din care va face parte și UDMR. Asta ar însemna implicit ca USR-PLUS să dea președintele Camerei Deputaților. Dacă alianța insistă, însă, ca Orban să nu fie premier, atunci trebuie să-l accepte președinte la Cameră, iar liberalul Florin Cîțu să fie prim-ministru.

Discuțiile dintre cele trei formațiuni s-au blocat după ce Dan Barna ar fi insistat să fie el noul președinte al Camerei Deputaților. Asta deși Orban făcuse deja o concesie și renunțase la funcția de premier, tocmai știind că alianța nu-l preferă pe el. De altfel, așa s-a și ajuns ca Florin Cîțu să fie propuenrea PNL de prim-ministru. Numai că odată trecut acest hop, negocierile s-au blocat în pretenția USR-PLUS și, mai ales, a lui Dan Barna de a deține șefia Camerei.

Marți, Dan Barna a anunțat că nu mai insistă, că aceast funcție ar trebui să-i revină lui Cătălin Drulă, colegul său de partid, iar el, Orban și Kelemen Hunor să devină vicepremieri.

După acest anunț al lui Barna și date fiind cerințele USR-PLUS, PNL a gândit două variante din care alianța să aleagă pentru formarea noii guvernări:

1. Ludovic Orban să fie președinte la Camera Deputaților și Florin Cîțu premier

2. Dan Barna să ajungă șef la Cameră, dar Orban să fie premier

