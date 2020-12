SURSE: Marcel Boloș, propus pentru Ministerul Finanțelor în guvernul Cîțu

Actualul ministru al Fondurilor Europene (MFE), Marcel Boloș, ar putea ocupa funcția de ministru al Finanțelor Publice, spun surse din PNL citate de G4Media.ro Acesta ar fi susținut de o parte a liderilor de la centru, dar și din teritoriu.

De asemenea, numele său a fost și pe lista scurtă de posibili candidați ai PNL pentru postul de premier.

În mandatul său la MFE, Boloș a promovat o ordonanță de urgență ce a permis autorităților locale să se asocieze pentru lucrări de mare infrastructură, pentru a evita birocrația de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), fapt ce a favorizat apariția a două proiecte regionale: drumurile de mare viteză Arad – Oradea și Baia Mare – Jibou. Acesta a promovat și o nouă arhitectură a sistemului de gestionare a fondurilor europene, cu accent pe regiunile de dezvoltare.

De asemenea, actualul ministru al Fondurilor a gestionat și elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), documentul care prevede modul în care România va cheltui în următorii patru ani cele 30 de miliarde de euro de la UE destinați relansării economice.

La lansarea Planului Național de Redresare și Reziliență, Marcel Boloș a descris fondurile europene drept „calea către un trai mai bun pentru oameni și pentru semenii noștri, ele deschid perspectiva dezvoltării pe termen lung".

