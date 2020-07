Deputatul PSD Cătălin Rădulescu, alias Mitralieră, ar fi provocat un scandal într-un magazin situat pe un bulevard din Sectorul 6 al capitalei pentru că nu a dorit să se conformeze legii și să poarte masca de protecție în incinta mini-marketului.

Potrivit B1 TV, care citează un comunicat oficial emis de Poliție, fără a menționa însă că e vorba de deputatul Rădulescu, scandalagiul a refuzat să își fixexe masca și l-ar fi jignit pe agentul de poliție. Acesta a fost amendat atât pentru tulburarea liniștii publice, cât și pentru că nu a respectat prevederile legale privind măsurile de protecție anti-Covid 19.

“În data de 17.07.2020, polițist din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Brigada Rutieră, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a fost sesizat de către un cetățean cu privire la faptul că două persoane, bărbat și femeie, ce se aflau in interiorul unui spațiu comercial, nu poartă mască de protecție.

Polițistul s-a deplasat la locație și a solicitat celor două persoane să își fixeze corespunzător mască. Femeia s-a conformat solicitării, dar bărbatul a refuzat. La momentul în care i s-a adus la cunoștință că va fi sancționat contraventional a adresat cuvinte și expresii jignitoare.

Bărbatul a fost sancționat contravențional conform prevederilor Legii nr 61 din 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, precum și Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19”, se arat în comunicatul Poliției.

