Surse: Tăiere de peste un miliard de euro din fondurile pentru Educație prin PNRR (VIDEO)

Educaţia ar putea rămâne fără peste un miliard de euro din fondurile europene pentru Planul Național de Redresare şi Rezilienţă. Potrivit unor surse citat de B1 TV, cea mai mare ”tăiere” ar putea viza fondurile prevăzute inițial pentru finanțarea proiectelor universităților. De asemenea, ar putea fi diminuate sume și de la capitolul construirea de creșe și de la cel privind sustinerea învățământului dual și dotarea laboratoarelor din școli, informează B1 TV în Jurnalul orei 12.00, prezentat de Ștefan Pășcuță.

