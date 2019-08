Călin Popescu Tăriceanu a comentat, luni, zvonurile potrivit cărora Ramona Mănescu nu și-ar da demisia de la Ministerul de Externe, după ce ALDE a decis ieșirea de la guvernare.

Liderul partidului a menționat că cine nu respectă regulile, ‘suportă consecințele’.

"Astăzi, pe cale de consecință a deciziei de a ieși de la guvernare, Biroul politic și Delegația permanentă a hotărât retragerea miniștrilor din guvern. Cei care nu vor face acest lucru, vor suporta consecințele.

Eu nu am niciun fel de informa'ii legate de vreun ministru în acest sens. Consecințele înseamnă excluderea din partid", a spus Tăriceanu.

