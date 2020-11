Tănase Stamule: Cu singuranță există o afinitate pe zona PPE pentru guvernare / Noi avem toate tunurile pe PSD / Dîrcă de la USR trebuia să își plătească datoria, pentru că acum are jobul de adjunct al lui Florin Iordache (VIDEO)

Tănase Stamule, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului, a explicat că există „o afinitate pe zona PPE” în ceea ce privește formarea unei coaliții guvernamentale după alegerile parlamentare din 6 decembrie, dar a explicat că totul depinde de rezultatul electoral. „Astăzi, pe sondaje, este foarte probabil că o să facem alianță cu USR”, a spus oficialul, precizând că, dacă PMP sau UDMR vor avea un scor bun, „există bineînțeles și alte scenarii”.

