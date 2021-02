Tanczos Barna, despre programul SUMAL II: Sunt peste 3.000 de utilizatori care provin din rândul Poliției și Jandarmeriei (VIDEO)

Ministrul Mediului a oferit o serie de clarificări cu primire la programul SUMAL 2.0, platforma care ar urma să ajute autoritățile să depisteze tările ilegale de lemn. În contexul în care mai multe ONG-uri s-au plâns de o serie de probleme pe care platforma le pune, Tanczos Barna a precizat că programul SUMAL funcționează, iar în prezent în platformă sunt peste 30.000 de utilizatori.

„Sistemul este funcțional și utilizat în momentul de față de peste 30.000 de utilizatori. Sunt peste 3.000 de utilizatori care provin din rândul Poliției și Jandarmeriei. Garda Forestieră are acces din prima zi de funcționare la toate datele și toate informațiile din baza de date.

Poliția și Jandarmeria au solicitat pentru personalul din cadrul acestor organe de control, username și parolă pentru fiecare persoană. Astăzi sunt peste 3.000 de utilizatori din rândul jandarmilor și polițiștilor care pot opri pe stradă orice transport care circulă și persoanele acestea au informații în timp real despre fiecare transport.

Am anunțat că Inspectorul Pădurilor, acel sistem informatic care permite cetățenilor acces la informațiile din SUMAL o să fie lansat pe 10 februarie. Sistemul va funcționa în variantă web și variantă descărcabilă din magazinele virtuale.

Sistemul, ca orice sistem informatic nou, poate fi perfecționat și puse elemente, sunt aspecte care trebuiesc îmbunătățite, vin semnale din partea utilizatorilor, acolo unde ar trebuie să fie mai eficient, dar sistemul este funcțional.

Niciun transport de masă lemnoasă nu se desfășoară în mod legal fără acest sistem SUMAL II, astăzi în România”, a declarat ministrul Mediului, în direct pe B1 TV.

