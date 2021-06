Tanczos Barna, despre propunerea privind împușcarea urșilor agresivi: Nu este vorba în niciun caz de vânătoare, ci de intervenții pentru protejarea vieții umane (VIDEO)

Tanczos Barna, ministrul Mediului, a vorbit despre viitoarea propunere de act normativ privind împușcarea urșilor agresivi în maxim 24 de ore, vineri, la Știrile B1 TV prezentate de Luiza Cergan, și a reiterat că extragerile vor putea fi puse în practică doar de personalul tehnic de la asociațiile de vânătoare.

