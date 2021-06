Tanczos Barna: Din conflictul juridic dintre autoritățile locale și companiile de salubrizare se ajunge la tone de deșeuri pe stradă, or legea spune foarte clar - Gunoaiele trebuie să fie ridicate! (VIDEO)

Tanczos Barna, ministrul Mediului, a vorbit, joi seară, despre conflictele juridice care există în Sectorul 1 din București, da și în alte localități din țară, între autoritățile locale și companiile de salubrizare. Tanczos a insistat că, potrivit legii, oricât de amplu ar fi conflictul contractual, gunoiul trebuie strâns de pe străzi. Ministrul Mediului a mai spus că situația din Capitală e cu atât mai gravă cu cât primăriile de aici nu au făcut de zeci de ani investiții în capacitățile de sortare și depozitare a deșeurilor, așa că acum „sunt la mâna unor companii private”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

