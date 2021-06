Tanczos Barna: Garda de Mediu a devenit o instituție de forță, dar nu va reuși niciodată să amendeze cât pot oamenii să arunce. Vom mări amenzile și sancțiunile penale (VIDEO)

Tanczos Barna, ministrul Mediului, a lăudat activitatea Gărzii de Mediu sub conducerea lui Octavian Berceanu. Pe de altă parte, a subliniat el, nu e suficient ca această instituție să dea amenzi. E nevoie de implicarea și responsabilitatea cetățenilor, a autortăților și a companiilor pentru a avea cu toții un mediu curat. Tanczos Barna a mai precizat că s-a constituit un grup de lucru la nivelul Ministerului Mediului și Ministerului Justiției în vederea majorării amenzilor în cazul infracțiunilor de mediu.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

