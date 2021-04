Tanczos Barna: În Europa sunt taxe locale în funcție de nivelul de poluare / Noi nu facem propuneri de taxă, dar vom discuta cu autoritățile locale să vedem care ar fi metodele în acestă privință (VIDEO)

Tanczos Barna, ministrul Mediului, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că nu se pune problema unei taxe pe poluare. În schimb, la nivelul Ministerului au avut loc deja câteva discuții privind metode prin care poluarea poate fi redusă. Cele mai importante discuții, care vor mai urma, sunt cele cu autoritățile publice locale, a precizat Tanczos Barna.

„Sunt foarte multe orașe în Europa unde sunt zone cu poluare redusă, zone unde accesul e limitat. Au taxe locale diferențiate în funcție de nivelul de poluare”, a mai declarat Tanczos Barna în emisiunea ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

