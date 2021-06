Tanczos Barna, întâlnire cu Peter Szijjarto în ultima zi a vizitei oficiale în Ungaria: „Am prezentat detaliile strategiei României în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. Poluarea nu ține cont de granițe”

Tanczos Barna, ministrul Mediului, efectuează o vizită oficială în Ungaria, iar în a treia și ultima zi a deplăsării sale, joi, s-a întâlnit cu Peter Szijjarto, ministrul ungar pentru Comerț Exterior și Afaceri Externe, alături de care a discutat despre problema poluării râului Tisa, depozitarea ilegală de deșeuri, reglementarea europeană a surselor verzi de energie, Strategia Regiunii Dunării și proiectele de cooperare transfrontalieră.

„Azi am avut o întrevedere cu ministrul Comerțului Exterior și al Afacerilor Externe al Ungariei, Szijjártó Péter. În cadrul întâlnirii am discutat problema poluării râului Tisa, depozitarea ilegală de deșeuri, reglementarea europeană a surselor verzi de energie, Strategia Regiunii Dunării și proiectele de cooperare transfrontalieră. Am prezentat detaliile strategiei României în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, care reprezintă o soluție pentru problema deșeurilor transportate peste granițele statelor de către apele curgătoare”, a declarat ministrul Mediului.

Peter Szijjarto a propus să fie organizată cât mai curând o întânire a Comisiei mixte româno-ungare penru protecția mediului și a apelor, iar Tanczos Barna a propus ca următoarea întâlnire să aibă loc în România.

„Poluarea nu ține cont de granițe, de aceea este important ca statele vecine să coopereze în soluționarea acestei probleme. Domnul Szijjártó Péter a propus să aibă loc cât mai curând o întâlnire a Comisiei mixte româno-ungare pentru protecția mediului și a apelor. Cu această ocazie am făcut invitația ca următoare întâlnire a Comisiei să aibă loc în România”, a mai precizat Tanczos Barna.