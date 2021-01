Tánczos Barna: Nu e vorba de nicio taxă auto în 2021. E o dezbatere publică / Ministrul invocă „o formă de taxare” sau „alte mijloace, restricții, metode pentru creșterea calității aerului” (VIDEO)

Tánczos Barna, ministrul Mediului, a negat categoric că va fi introdusă anul acesta o taxă auto în România. Pe de altă parte, acesta a susținut că va fi lansată o dezbatere publică despre măsurile ce trebuie implementate pentru a crește calitatea aerului: „Nu e vorba de nicio taxă în 2021. E o dezbatere publică pe care o va lansa Ministerul în vederea găsirii unei soluții pe baza principiului ”poluatorul plătește”. Trebuie văzut dacă acele zone urbane din cauza cărora România e în infringement pe poluare a aerului pot descuraja poluarea printr-o formă de taxare sau găsim alte mijloace, alte restricții, alte metode pentru îmbunătățirea calității aerului”.

„E vorba despre o discuție pe care trebuie s-o purtăm în 2021. În niciun caz nu va fi nicio taxă în acest an. În niciun caz nu poate fi vorba despre taxa auto, pentru că taxa auto a fost o încercare nereușită a statului român de a taxa mijlacele auto ajunse în circulație. Am văzut ce s-a întâmplat cu aceste încercări, statul român a trebuit să returneze toți banii. Deci în niciun caz nu se poate vorbi despre o încercare de a introduce o taxă auto.

Se vorbește, în schimb, în Europa din ce în ce mai mult despre taxa de poluare. Inclusiv Germania vine cu noi taxe pe emisiile de dioxid de carbon. România va trebui să ia o decizie în 2021. Din punctul meu de vedere, dacă introduce în vreo formă o taxă de poluare a aerului... Această taxă e introdusă în 24 de state UE în diverse forme. Unele țări folosesc taxa sub formă de taxă națională la nivelul mijloacelor de transport, în funcție de emisiile de dioxid de carbon, alte state folosesc la nivel local sau regional, în funcție de zonele urbane aglomerate. Încearcă să descurajeze folosirea mijloacelor de transport poluante.

