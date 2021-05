Tanczos Barna: Sunt 5000 de dosare de pagubă raportate în urma atacurilor urșilor, zeci de persoane decedate. E o problemă gravă în România, o situație cu care nu se confruntă niciun stat UE (VIDEO)

Tanczos Barna, ministrul Mediului, a declarat marți, pentru B1 TV, că România se confruntă cu o „problemă gravă” din cauza atacurilor urșilor. Sunt peste 5.000 dosare de pagubă raportate de fermieri și cetățeni, zeci de persoane decedate, peste 100 atacate. Ministrul și-a manifestat speranța că România va fi ajutată de Comisia Europeană în rezolvarea acestei probleme.

Reacția vine după ce comisarul european pentru Mediu, Virginijus Sinkevicius, a anunțat că analizează acuzațiile lansate de reprezentanții unor ONG-uri, potrivit cărora Arhtur, considerat regele urșilor în România, a fost împușcat de prințul Emanuel de Liechtenstein, într-o arie protejată din România, în baza unei derogări care fusese eliberată de Ministerul Mediului pentru un alt exemplar.

„Avem evaluarea trofeului, exemplarul extras a fost de 593 de puncte. În România sunt multe exemplare extraordinare și frumoase, multe spre 600 de puncte. Vânătoarea nu mai există de 5 ani, așa că trofee de vânătoare au fost mult, mult mai puține. Sub 1% e numărul exemplarelor extrase privind cauze de forță majoră, în comparație cu populația raportată la UE acum 5 ani - circa 7.000 de urși bruni.

Eu sper să găsim sprijin din partea Comisiei Europene pentru gestionarea acestei probleme care s-a generat în România. Avem peste 5000 dosare de pagubă raportate de fermieri și cetățeni care au suferit în urma atacurilor de urs, avem zeci de persoane decedate, peste 100 atacate. E o problemă gravă în România, avem această situație care nu se poate compara cu oricare alta din alt stat UE în ceea ce privește carnivorele mari și avem nevoie de spriijinul inclusiv al Comisiei Europene”, a declarat Tanczos Barna, ministrul Mediului, în emisiunea ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Ministrul Mediului a explicat ce a făcut până acum pentru a fi elucida cazul uciderii ursului.

„Nu am spus niciodată că e foarte bine că a fost împușcat, am spus ce am găsit în dosarele depuse la autoritățile județene de asociația de vânătoare. Din ele reiese că vânătoarea a fost făcută de acest cetățean (prințul de Liechtenstein - n.r.). Am spus de foarte mult ori că personal n-am fost de acord ca derogarea să fie folosită de asociațiile de vânătoare pentru altceva. Au existat documente din care reiese că cetățeanul avea permis de port armă și a depus la agenția locală documente din care arăta că are dreptul să participe la o asemenea vânătoare. Nu e corect și de asta am eliminat și de acum încolo nu se va mai face așa ceva și se reduce perioada în care trebuie să se facă extracția la 15 zile.

Am găst documente prin care asociația declara că extragerea exeplarului s-a făcut în apropierea localității. Există o poză cu exemplarul extras. Nu am găsi la minister niciun dosar, niciun document de monitorizare al unui exemplar de urs în aria naturală respectivă, de asta a decis Autoritatea pentru Ariile Naturale Protejate să solicite sprijinul asociațiilor pentru identificarea unor documente, poze, video, orice prin care putem identifica exemplarul numit Arthur. Noi am preluat probe din trofeu și acestea vor fi trimise la un institut de cercetare pentru identificarea exemplarului extras. Mi-ar plăcea să găsim dovezi”, a mai declarat ministrul Mediului.