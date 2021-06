Tanczos Barna: Sunt probleme cu urșii în 13 județe. Noi propunem o soluție. Nu se vorbește în niciun caz de vânătoare, ci strict de intervenție prin personalul tehnic de specialitate de la asociații (VIDEO)

Tanczos Barna, ministrul Mediului, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că în 13 județe există probleme din cauza urșilor, Brașov, Covasna, Harghita și Mureș fiind cele mai afectate. Acesta s-a referit apoi la Ordonanța de Urgență la care lucrează acum Ministerul și a dat asigurări că nu se va ajunge la împușcarea urșilor de către persoane potente doar pentru distracție. Tanczos Barna a insistat că vor exista doar intervenții punctuale făcute de personal specializat, când un urs e periculos.

Potrivit OUG, intervenția va fi imediată, în cazul urșilor agresivi, sau preventivă, în zonele de tampon ale localităților. Aceasta se va realiza de către asociațiile de vânătoare cu care primăriile vor încheia contracte. Tanczos Barna a mai precizat că urșii vor fi alungați, tranchilizați și relocați sau împușcați în funcție de cât de periculoși sunt.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV.

