Tanczos Barna susține că nu se va ajunge la vânarea urșilor: „Nu e niciun prinț, nici rege, nici vânător care vine o dată pe an să împuște o rață, o gâscă, un cerb, un urs” (VIDEO)

Tanczos Barna, ministrul Mediului, a dat asigurări că intervențiile în cazul urșilor agresivi nu se vor transforma în vânătoare. Acesta a subliniat că intervenția se va face strict în localitate, acolo unde ursul e agresiv, nu în habitatul său natural, și că operațiunea se va realiza gradual, deci nu se va trece direct la împușcarea animalului. Intervenția, a mai spus ministrul, va fi realizată de personalul tehnic specializat al asociației de vânătoare, însoțit de jandarmi.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.