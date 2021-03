Tanczos Barna: Transportul feroviar, mult mai puțin poluant. Cred că sindicaliștii de la metrou au ales intenționat Vinerea Verde pentru protest (VIDEO)

Tanczos Barna, ministrul Mediului, a declarat, vineri seară, în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, că transportul feroviar este mult mai puțin poluant. Acesta consideră că sindicaliștii de la metrou au ales intenționat Vinerea Verde pentru protest.

„Din câte am înțeles de la colegii noștri de la Ministerul de Interne (MAI), clar a fost un efect negativ asupra circulației rutiere din Capitală. Cred că sindicaliștii de la metrou au ales intenționat Vinerea Verde ca să aibă un impact mult mai mare asupra opiniei publice și asupra traficului din Capitală. Eu mă bucur că lucrurile revin la normal, a încetat protestul și metrourile își reiau activitatea normală. Este extrem de important să avem asemenea mijloace de transport în comun în Capitală pentru că sunt, practic, soluțiile prin care putem să avem o bună mobilitate cu un impact mai redus, mai mic, de carbon și un impact mai mic asupra aerului”, a afirmat oficialul.

El spune că transportul feroviar este văzut ca o modalitate de deplasare verde, impactul asupra aerului fiind mult mai mic.

„Transportul feroviar, în general, este văzut ca o modalitate de deplasare verde. Impactul asupra aerului este mult mai mic pentru că avem acest mix de energie electrică, care poate să vină în mare măsură și din energie verde, din hidrocentrale. Tocmai de aceea în întreaga Europă, în întreaga Uniune Europeană se consideră că transportul feroviar este mult mai verde, dacă pot sa spun asa, mult mai puțin poluant decât transportul auto”, a precizat Tanczos Barna.

Cu toate acestea, ministrul Mediului a menționat că, în timpul pandemiei, oamenii trebuie să aibă grijă cu transportul în comun.

„Cu siguranță că în momentul de față, în pandemie, lucrurile sunt mai complicate. Trebuie să avem mare grijă cu transportul în comun, dar vine primăvara, vine vremea frumoasă și putem să folosim bicicleta, putem să mergem pe jos, putem să alegem inclusiv varianta de car sharing, în sensul de a ne deplasa în familie cu o singură mașină dacă se poate”, a declarat oficialul.

