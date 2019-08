Ruperea coaliției PSD-ALDE pare iminentă. SURSE: Tăriceanu ar vrea crearea unui parteneriat politic cu Pro România (VIDEO)

Ruperea coaliției de guvernare pare iminentă. Potrivit unor surse, citate de B1 TV, președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, le-ar fi transmis un mesaj intern colegilor din partid, prin care anunța că săptămâna viitoare va propune crearea unui parteneriat politic cu Pro România, partidul condus de Victor Ponta.

NUNTA ANULUI ÎN SHOWBIZ! DANI OȚIL A FOST DAT DE GOL ÎN DIRECT! ESTE VORBA DESPRE CELEBRA... (GALERIE FOTO)

Pe de altă parte, surse din cadrul PSD susțin că nu cred în acest parteneriat și nici în ieșirea ALDE de la guvernare. Asta chiar dacă PSD nu renunță la ideea remanierii unor miniștri, respingând ideea restructurării Executivului, susținută de ALDE.

PROFEȚIE BOMBĂ! CARMEN HARRA A SPUS ADEVĂRUL! TOATĂ ȚARA E ÎN STARE DE ȘOC! NIMENI NU SE AȘTEPTA LA ASTA (GALERIE FOTO)

Situația ar urma să fie clarificată, cel mai târziu, în cursul săptămânii viitoare, atunci când va avea loc o nouă ședință a coaliției și când cei de la ALDE ar trebui să decidă dacă vor rămâne la guvernare sau vor merge mai departe alături de cei de la Pro România.

ȘOC ȘI GROAZĂ ÎN SHOWBIZ! ANDREEA MARIN, IMAGINI DE COȘMAR! A INTRAT ÎN DEPRESIE ȘI S-A GÂNDIT CHIAR LA SINUCIDERE (GALERIE FOTO)

Iată, mai jos, mesajul inetrn transmis de Călin Popescu Tăriceanu colegilor săi, potrivit Știripesurse.ro:

”Dragi colegi,

doresc să vă fac următoarele precizări pe care să le aveți în vedere:

1) in sedinta coaliției PSD nu a venit cu nicio propunere referitoare la solicitările noastre publice de săptămâna trecută;

2) solicitările noastre către PSD au avut în vedere numai relansarea guvernării și nimic altceva(cum ar fi candidatura comună la alegerile prezidențiale invocată netemeunic de PSD);

3) va rog să fiți pregătiți pentru inceputul saptamanii viitoare când vor fi convocate structurile de conducere ale ALDE (BPC și DP) pentru aprobarea Alianței electorale cu ProRomania ptr alegerile prezidențiale și Alianța politică cu ProRomania.”

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.