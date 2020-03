Tăriceanu, așteptat miercuri la Parchetul General. Liderul ALDE, suspect într-un dosar de abuz în funcție

Călin Popescu-Tăriceanu este așteptat, miercuri, la Parchetul General, să dea explicații într-un dosar în care este suspect de abuz în funcție, potrivit Antena 3. Acuzațiile vizează mandatul unui senator care se afla în incompatibilitate.

Dosarul vizează perioada în care a fost preşedinte al Senatului. Tăriceanu a afirmat, la jumătatea lunii ianuarie, că se va prezenta la audieri, însă susţine că preşedintele Senatului nu are prerogative în această situaţie.

„De ziua mea am primit un plic – anul ăsta – de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi surpriză: Am primit înştiinţarea că sunt suspect într-un dosar penal pentru abuz în funcţie. Am început să fac legături, despre ce bănuiesc că este vorba. E vorba despre dosarul care vizează un senator, dosarul de incompatibilitate pe care-l are acest senator”, a declarat Tariceanu, marţi seară, la Realitatea Plus.

Liderul ALDE a spus că dosarul vizează faptul că, în calitate de preşedinte al Senatului, nu a pus capăt mandatului acelui senator care ar fi în incompatibilitate.

„Eu, ca preşedinte al Senatului, lumea probabil că-şi imaginează că am aceleaşi prerogative ca un director de întreprindere – dacă vrea să angajeze, angajează, dacă vrea să dea afară, dă afară. Preşedintele Senatului nu are astfel de prerogative, iar Regulamentul descrie foarte clar ce trebuie făcut de către Senat în cazul în care un senator se află în incompatibilitate”, a mai spus Tăriceanu, precizând că se va prezenta la audieri, fără a spune când a fost citat.

Întrebat în ce cheie citeşte acest nou dosar, Tăriceanu a spus: „Se apropie alegerile şi se folosesc vechile metode pe care le-a folosit sistemul pentru eliminarea celor care sunt incomozi. Eu nu-mi retrag poziţia că desfiinţarea Secţiei speciale este o greşeală”.