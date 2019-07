Tăriceanu, după ce a fost desemnat candidatul ALDE la prezidențiale: PSD își propune prea puțin, să aibă un candidat care să ajungă în turul 2, nu și să câștige alegerile (VIDEO)

Călin Popescu Tăriceanu, desemnat, marți, candidatul ALDE la alegerile prezidențiale, a lansat un atac dur la adresa partenerilor de coaliție, în primul său discurs de după oficializarea candidaturii sale.

Tăriceanu i-a acuzat pe cei de la PSD că își propun dosar să aibă un candidat în turul doi, dar nu și să câștige alegerile prezidențiale.

”Am avut o lungă dezbartere cu colegii mei în care le-am prezentat câteva dintre considerațiile care au stat la baza deciziei de a mă înscrie în această cursa electorală. (...) a existat o veche discuție cu PSd referitoare la desemnarea unui candidat comun. Acest candidat comun ar fi trebuit să fie desemnat pe baza unor date obiective, adică rezultatele sondajelor. (...)

Din păcate, la discuțiile cu PSD și doamna Dăncilă, am primit același răspuns: PSD e un partid prea mare ca să nu aibă propriul candidat. A nu avea propriul candidat nu înseamnă că partidul e mai mic. Cred că în PSD bântuie un sentiment defetist, își propun prea puțin: maximul pe care și-l propun e să aibă un candidat care să ajungă în turul 2, dar nu își pun problema de a câștiga alegerile prezidențiale. Noi ne dorim mai mult: să câștigăm alegerile prezidențiale.

I-am spus doamnei Dăncilă că acest lucru se poate face având un candidat comun cele trei partide – ALDE, PSD și Pro România. Doamna Dăncilă mi-a spus că președinții de organizații au spus că domnia sa trebuie să fie candidat. Luăm act de acest lucru. Am avut de multă vreme informația că PSD își dorește această candidatură. Candidatura doamnei Dăncilă nu e o surpriză, dar e o dezamăgire. Va aduce probleme în coaliție”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

