Călin Popescu Tăriceanu a ieşit public la trei zile după eşecul răsunător din alegerile europarlamentare când a primit doar 4,2% dintre români au votat ALDE şi astfel partidul nu va avea niciun reprezentat în Parlamentul European.

Cu toate că a fost marele învins al alegerilor, Tăriceanu a anunțat că va cere premierului Viorica Dăncilă ”o remaniere mai largă sau chiar o restructurare a guvernului” şi a anunţat că ALDE va continua la guvernare.

Cât despre eşecul din alegeri, Tăriceanu a dat vina pe "climatul de violență verbală, fizică, ură alimentat cu inconștiență” şi l-a acuzat pe președintele Iohannis că ar continua un presupus ”război al românilor contra românilor”.

Cu toate acestea, Tăriceanu a înţeles mesajul românilor şi declarat că îi va spune premierului să renunțe definitiv la ideea de OUG-uri pe justiție. Acesta a revenit şi asupra OUG 114 şi a precizat că ar mai trebui să rămână doar prevederile legate de ROBOR și plafonarea prețului la gaze pentru consumatorii casnici, iar restul ar trebui să dispară.

Acesta a luat apărarea Guvernului pentru umilirea diasporei la vot prin cozile uriaşe la care i-a ţinut, afirmând că nu a fost vorba de rea voinţă.

”Se pune problema ce soluții găsim. Nu a existat nici un fel de rea voință din partea Guvernului. Numărul de secții s-a dublat. Aglomerațiile s-au datorat și din cauză că au fost trei voturi. Nu trebuie să dăm mai multe explicații. Trebuie să găsim o soluție pozitivă, propunerea noastră este să facă vot anticipat prelungit. Secțiile să fie deschise cu cel puțin o săptămână înaintea votului, astfel încât și cei care locuiesc în zone mai îndepărtate să poată vota”, a susţinut Tăriceanu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.