Călin Popescu-Tăriceanu a afirmat, sâmbătă, că decizia de vineri a Biroului Electoral Central, prin care s-a hotărât că Mircea Diaconu, candidatul susținut de Pro România și ALDE la alegerile prezidențiale din noiembrie, „nu are dreptul la reprezentanți în secțiile de votare, a fost luată „în dispreț față de lege și de realitatea politică”.



„Ieri Biroul Electoral Central, în dispret față de lege și de realitatea politică, a decis că Mircea Diaconu, candidatul susținut de ALDE și de Pro România, nu are dreptul la reprezentanți în secțiile de votare. Iar fără reprezentanți, orice candidat important este lăsat fără minima protecție în fața tentației aranjamentelor de culise.



Vorbim permanent de competiție onestă, de dreptul neîngrădit la vot, dar facem tot posibilul să «aranjăm» o procedură cât mai netransparentă și mai nedemocratică, una care să-i avantajeze pe ”ai noștri” în detrimentul «altora»”, a scris Tăriceanu, pe pagina sa de Facebook.



Liderul ALDE pune decizia BEC pe seama unei presupuse implicări a Vioricăi Dăncilă, despre care spune că s-ar teme de competiție.



„Înțeleg că Mircea vă suflă-n ceafă în sondaje, dar, doamna Dăncilă, atât de tare vă sperie candidatul nostru încât sunteți gata să transformați PSD la loc în FSN?



Vreți să vă înlăturați competitorii prin orice mijloace, doar-doar veți prinde salvatorul tur doi?



Am să vă spun doar atât, dumneavoastră și celorlalți complici la această mârșăvie electorală, că nu am altfel cum să-i spun: când sapă groapa altuia, «orice om să-i fie frică»!



Nu de alta, dar s-ar putea să ajungă chiar el/ea în fundul acesteia”, a adăugat Călin Popescu-Tăriceanu.



Declarația fostului președinte al Senatului vine în contextul în care BEC a constatat, vineri, că ALDE și Pro România nu au grupuri parlamentare proprii, motiv pentru care nu pot avea reprezentanți în secțiile de votare. Dacă actualii legiuitori Pro România nu participau pe listă proprie la alegerile generale din decembrie 2016, cei ALDE o făceau, dar formațiunea condusă de fostul premier a rămas fără grupuri odată cu numeroasele demisii din ultima vreme.