Călin Popescu Tăriceanu a explicat, luni,care au fost motivele pentru care s-a decis ca ALDE să iasă de la Guvernare.

Acesta a spus că s-a pierdut înclusiv încrederea în partnereul de coaliție, după ce premierul Viorica Dăncilă a luat anumite decizii fără consultarea sa, dar după consultarea cu președintele Klaus Iohannis.

"O serie de întrebări legate de o înțelegere tacită între palate circulă, e un element care ne-a ridicat niște semne de întrebare. Într-o coaliție, dacă n-ai încredere în partenerul de dialog, lucrurile nu pot funcționa. Încrederea mea a fost grav zdruncinată de faptul că o serie de decizii ale premierului au fost luate fără consultarea mea, dar cu consultarea președintelui. Exista o agendă dublă", a spus Tăriceanu.

