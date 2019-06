Călin Popescu Tăriceanu a declarat sâmbătă, la Congresul PSD, că alianța PSD – ALDE a luptat împotriva forțelor oculte, ”despre care toată lumea știe cine sunt: serviciile secrete, care își construiesc mișcări de stradă, partide sau organizații mass media aservite”.

Deși Dăncilă a anunțat că PSD nu mai dorește să discute despre justiție și statul paralel, Tăriceanu a insistat exact pe tema statului paralel.

LIDIA BUBLE, GOALĂ PUȘCĂ LA DUȘ! RĂZVAN A PRINS-O ÎN FAPT! AVEM IMAGINI COMPROMIȚĂTOARE (GALERIE FOTO)

”Nu pot să nu remarc faptul că ne cunoaștem de foarte mulți ani, ne cunoaștem din toate unghiurile, pentru că am fost și opozanți și parteneri. Nu pot să nu-mi amintesc că ați fost partenerii noștri într-o perioadă în care președintele Băsescu a vrut să dărâme Guvernul. Am fost împreună în USL, apoi am fost împreună în opoziție, în guvernarea Cioloș, un Guvern condus de facto de Klaus Iohannis, un președinte al dezbinării. Am fost împreună și apoi, iar acum suntem de peste 30 de luni la guvernare împreună. Am luptat împreună împotriva forțelor oculte, despre care toată lumea știe cine sunt: serviciile secrete, care își construiesc mișcări de stradă, partide sau organizații mass media aservite. Patronează ONG și mișcări de stradă #rezistente, produse de inși care își descoperă revolta cetățenească la ordin. Acest sistem scoate din joben inși de mucava, care sunt apoi impuși românilor drept lideri”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

TRAGEDIA MOMENTULUI! RĂMAS BUN, MIHAI CONSTANTINESCU! IMAGINI BOMBĂ CU LOCUL UNDE VA FI ÎNMORMÂNTAT (GALERIE FOTO)

Totodată, liderul ALDE a făcut apel pentru trimitere unui președinte, la Cotroceni, ”sensibil la nevoile celor mulți”.

SUPER ECLIPSA! FENOMENUL APOCALIPTIC ANUNȚAT DE APOSTOLI! URGIA LOVEȘTE PESTE CÂTEVA ZILE (IMAGINI DE INFARCT)

”Vă chem să trimitem la Cotroceni un președinte al tuturor românilor, sensibil la nevoile celor mulți, defavorizați de soartă, nu un președinte al unor găști (…) Sunt azi în fața dumneavoastră pentru a vă propune un pact de stabilitate economică a Românie, un acord bazat pe o coaliție care să guverneze România până în 2024. Vreau ca acest acord să ducă la Cotroceni un președinte echilibrat, dedicat țării noastre, dedicat realizării marilor proiecte naționale”, a mai spus acesta.