Tăriceanu: 'PNL a solicitat să se întâlnească cu noi / Cei patru care au fost excluși din ALDE s-au vândut pentru un Guvern care mai are câteva zile de trăit'

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a explicat, vineri seară, felul în care a ajuns la excluderea din partid a celor 4 membri care au ales să accepte funcțiile propuse de Viorica Dăncilă, afirmând că totul s-a făcut în baza prevederilor statutare.

"Am programat astăzi o ședință oficială la care am invitat toți membrii Biroului Politic Executiv al ALDE ca să discutăm situația creată prin acceptarea funcțiilor care li s-au oferit domnului Meleșcanu și celorlalți trei în Guvern. La finalul acestei discuții libere am considerat că este nevoie și de o decizie, nu numai de o discuție. Un partid are dezbateri, dar trebuie să ia și hotărâri. Având în vedere că eram în cvorum am luat deciziile care se impuneau. Am constatat că în baza prevederilor statutare, cei care au acceptat această mită politică din partea doamnei Dăncilă nu mai sunt colegi cu noi, au decăzut din calitatea de membri ai ALDE”, a spus Tăriceanu la Digi24.

Acesta a susținut că cei patru au făcut greșeala de "a se vinde" pentru un Guvern care nu va mai rezista mult.

"Acești foști colegi au ales o variantă dezamăgitoare și imorală, alegând să își negocieze funcții de conducere și să contribuie alături de PSD la încercarea de a destructura ALDE. Acțiunile îi acuză mai mult decât statutul. Cei patru au fost persoane care la Delegația Permanentă au votat pentru ieșirea de la guvernare și pentru denunțarea alianței cu PSD. Cei patru s-au vândut pentru un Guvern care mai are câteva zile de trăit”, a spus Tăriceanu.

Reamintim că ALDE a decis vineri excluderea din rândul formațiunii a lui Teodor Meleșcanu, Grațiela Gavrilescu, Alexandru Băișanu și Ioan Cupa.

Cât despre demiterea Guvernului, Tăriceanu a arătat că a început deja discuțiile cu cei de la PNL pentru a pregăti un nou Guvern.

"Zilele Guvernului acesta depind tot mai mult nu numai de moțiunea de cenzură ci și de necesitatea de a veni în Parlament pentru a cere votul de încredere. S-ar putea ca întâi să avem un vot de încredere solicitat de premier. Dacă nu, atunci Guvernul va cădea prin moțiunea de cenzură. PNL a solicitat să se întâlnească cu noi, vom mai avea cel mai probabil o întâlnire și cu celelalte partide. Le-am transmis celor din PNL că vrem să știm ce soluții au pentru următorul guvern, trebuie să vină cu o propunere convingătoare", a precizat Viorica Dăncilă.