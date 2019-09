Călin Popescu Tăriceanu a lansat un atac la adresa foștilor colegi de coaliție, în contextul în care cei de la PSD negociază la sânge în aceste zile cu parlamentarii ALDE, încercând să obțină sprijinul necesar pentru aprobarea de către Parlament a noii structuri a Guvernului.

Tăriceanu le-a transmis, marți, social-democraților că cei de la ALDE nu sunt în postura de a întoarce și celălalt obraz.

”La despărțirea de PSD am convenit că vom rămâne în relații civilizate. Dar observ un atac furibund la celor de la PSD împortiva ALDE și îi previn pe cei din PSD că nu suntem în postura de a întoarce și celălalt obraz. Încercările de racolare se înscriu într-un război împotriva ALDE”, a spus Tăriceanu.

