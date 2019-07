Tăriceanu, mesaj direct pentru PSD: 'Miniștrii ALDE nu vor să voteze rectificarea bugetară. Foarte mulți se gândesc la ieșirea de la guvernare'

Deși a spus că nu se rupe colaiția PSD-ALDE, Călin Popescu Tăriceanu a declarat, miercuri, că mulți colegi cer ieșirea de la guvernare, după ce social-democrații au anunțat că o susține pe Viorica Dăncilă la prezidențiale.

De altfel, ALDE a hotărât să meargă pe cont propiu la algerile din toamnă, iar Tăriceanu și-a anunțat astăzi oficial candidatura la Cotroceni.

Totodată, acesta a mai precizat că miniștrii ALDE nu vor să voteze rectificarea bugetară.

„Varujan Vosganian e unul din cei nemultumiti de modul in care decurg raporturile in coalitie. Sunt foarte multi colegi care au venit si au zis si azi sa ne gandim la iesirea de la guveranre daca aceste raporturi nu se imbunatatesc. I-am zis asta si dnei Dancila, ca trebuie modificate raporturile din coalitie. Urmeaza rectificarea bugetara, astept ca dna premier sa ne invite, altfel colegii mei ministri mi-au zis ca nu vor sa voteze rectificarea bugetara pentru ca sunt niste prioritati intre ghilimele pe care ei nu le inteleg. Nu se vad prioritatile ALDE in proiectul de rectificare, cel putin in ce-a aparut in presa, pentru ca noi nu am vazut niciun document de la Guvern. Daca se doreste ca mai departe sa functioneze coalitia, asteptam sa fim consultati”, a zis Tariceanu.