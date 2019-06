Călin Popescu Tăricenau a declarat, joi, că nu se pune problemă demiterii lui Teodor Meleșcanu de la MAE.

Liderul ALDE spune că nu avesta este vinovat pentru haosul creat la alegerile din 26 mai din Diaspora.

Tăriceanu afirmă că subiectul a fost discutat în ședința coaliției de joi, stabilindu-se că Meleșcanu nu era în măsură gestioneze secțiile de vot din străinătate.

”Nu am discutat despre remaniere sub nicio formă, nici în coaliție, nici cu colegii mei. Din moment ce este ministru, are susținerea mea. Nu sunt adeptul găsirii țapului ispășitor. El a prezentat o analiză. Am avut o discuție cu dânsul. El a prezentat un raport premierului, va fi dat publicității. Nu ministrul e vinovat, nu el stabilește secțiile de vot. Ele sunt solicitate de ambasadorii din țările respective, care au date despre locurile cu cei mai mulți români. Nu e o decizie personală a ministrului de Externe.”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.