Tăriceanu pune condiţii pentru susţinerea Guvernului Orban: 'Am declarat că vom putea, dar nu necondiționat'

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, miercuri, ALDE va susține Guvernul Orban doar în anumite condiții, printre care să nu guverneze prin OUG pe Justiție și nealterarea cotei unice de impozitare.

Liderul ALDE a mai precizat că partidul nu va intra la guvernare.

“Mă aștept ca Ludovic Orban, în calitate de premier desemnat, să vină la o negociere pentru care noi deja am schițat condițiile pentru susținerea Guvernului. Am declarat că vom putea, dar nu necondiționat. Fără OUG pe Justiție, ca să respectăm rezultatul referendumului, chiar dzcă noi am votat împotrivă, menținerea cotei unice de impozitare, vreau să știu care sunt proiectele mari de infrastructură pe care urmează să se concentreze efortul bugetar al viitorului Guvern", a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

