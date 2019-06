După peste jumătate de an de tergiversări, Senatul ar putea supună luni la votul cererea DNA de încuviinţare a începerii urmării penale împotriva lui Călin Popescu Tăriceanu în dosarul în care liderul ALDE este acuzat că ar fi primit indirect, în perioada 2007 - 2008, pe vremea când era premier, foloase materiale de aproximativ 800.000 de dolari de la o firmă austriacă.

Comisia juridică din Senat a decis, săptămâna trecută, trimiterea unui raport către Biroul permanent pentru încuviinţarea începerii urmăririi penale în cazul lui Tăriceanu, urmând ca propunerea să fie votată în plen.

"Am supus votului efectuarea urmăririi penale faţă de preşedintele Senatului, ca urmare a cererii DNA, avem un vot neutru, au fost trei voturi 'pentru', două abţineri şi un vot 'împotrivă'. Asta înseamnă că noi, Comisia juridică, vom propune plenului Senatului efectuarea urmăririi penale faţă de domnul Tăriceanu, urmând ca plenul Senatului să decidă în consecinţă", anunţa preşedintele Comisiei Juridice din Senat, Robert Cazanciuc.

Acum, Tăriceanu stă la mâna PSD deoarece voturile acestora vor fi decisive pentru ca solicitarea DNA să fie aprobată. Schimbările din interiorul PSD de după eşecul din alegerile europarlamentare şi condamnarea lui Liviu Dragnea, ar putea însă să îl coste pe Tăriceanu şi să îl ducă în faţa procurorilor pentru a da explicaţii.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.