TAROM încheie anul cu pierderi de 190 de milioane de lei. Ministrul Bode: Lucrurile arată foarte rău. Vom cere două ajutoare în sumă totală de peste 150 de milioane de euro (VIDEO)

Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a anunțat că va cere un ajutor de salvare de 47 de milioane de euro, respectiv un ajutor de restructurare de 110 milioane de euro pentru redresarea situației de la TAROM, urmând ca societatea să restituie ulterior sumele către bugetul de stat.



„La TAROM, lucrurile arată foarte rău. Ne vom închide pe 190 milioane de lei pierderi pe acest an. Avem disponibili în jur de 20 de milioane de euro în acest moment. Avem rate la Boeing. Avem în evaluare achiziția de ATR-uri, pentru că avem acel Memorandum semnat. E clar că avem nevoie de uniformizarea flotei. (...) Lăsând la o parte moștenirea, vorbim de ce trebuie să facem noi. Noi trebuie să restructurăm această companie și, când spun restructurare, nu mă gândesc la restructurarea pe care a făcut-o Cuc, de exemplu, la un moment dat, când a pornit-o de la 1.700 de angajați și a terminat-o la 1.900. (...) Noi avem un singur obiectiv, să ținem această companie națională”, a declarat Lucian Bode, în direct pe B1 TV, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.