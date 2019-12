TAROM, pe cale să fie executată pentru 9 milioane de euro. Orban: „Știu ce mașinațiuni s-au făcut acolo, cu mai multe contracte” / Situație dramatică și la CFR Marfă: „Trebuie să ne batem să salvăm compania” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a comentat, în direct pe B1 TV, situația dificilă în care se regăsesc două companii naționale, dând asigurări că se vor căuta soluțiile necesare pentru ieșirea din impas.

Una dintre ele este TAROM, care urmează să fie executată de Consiliul Concurenței pentru suma de 9 milioane de euro.



„Sunt informat nu în detaliu, dar sunt informat, în mod evident, pentru că știu ce mașinațiuni s-au făcut la TAROM, cu mai multe contracte, care au fost prost negociate, care n-au avut nicio legătură cu o strategie de dezvoltare a companiei și care, pur și simplu, au fost făcute așa, parcă, în ciuda companiei”, a afirmat Ludovic Orban, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

Premierul a vorbit și despre CFR Marfă, care ar putea fi pusă în situația de a plăti 400 de milioane de euro ca urmare a procedurii de infrigement și a deciziei de rambursare.



„Avem situația CFR Marfă, de care vă spun sincer, trebuie să ne batem să salvăm compania, pentru că în momentul în care îți vine infrigementul și decizia de rambursare a ajutorului de stat, CFR Marfă va fi pusă într-o situație extrem de dificilă.



Și acolo pregătim câteva posibile soluții. Evident, trebuie găsite soluții - o parte din active valorificate. Se pot găsi alte soluții în relația dintre stat și CFR Marfă. Este important și ca CFR Marfă să poată să-și obțină banii pentru toate prestațiile. CFR Marfă a transportat marfă pentru foarte multe companii de stat, care n-au plătit. CFR Marfă trebuie să se ducă peste ei și să le ia banii, să-i execute”, a mai spus Ludovic Orban.

