Taxa OXIGEN a Gabrielei Firea, desființată de Nicușor Dan: 'Nu face diferența între poluarea produsă de mașinile pe benzină și mașinile pe motorină'

Taxa pe oxigen pe care primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vrea s-o implementeze de la 1 ianuarie, este desfiinţată de catre Nicuşor Dan. Potentialul candidat al celor de la USR sustine ca Firea nu a facut nimic in cei 4 ani si dea aceea a venit acum cu aceasta taxa. El mai observă şi că proiectul avansat de Primarul General nu face diferenţă între maşinile pe benzină şi cele de motorină, care sunt taxate la fel, deşi ultimele poluează mai mult, la aceeaşi normă Euro. Dan propune o altă grilă de taxare, pe care o apreciază mult mai echitabilă.

Nicușor Dan tună şi fulgeră, într-un comunicat de presă, cu privire la activitatea primarului general în exerciţiu, Gabriela Firea, după 3 ani de mandat.

El arată că Gabriela Firea nu a făcut nimic pentru circulaţia în Bucureşti, dar introduce o taxă. Comunicatul precizează şi capitolele unde realizările sunt sublime, dar lipsesc cu desăvârşire: "parcări construite - zero, şoseaua de centură - zero, managementul traficului - zero, managementul parcărilor - zero, fluidizarea transportului in comun - zero."

Totodată, Nicuşor Dan precizează că nu s-a construit nici o parcare de tip park and ride conectate la sistemul de transport in comun. Ceea ce nu menţionează acesta în comunicat este faptul că, în condiţiile în care parcările nu sunt deloc punctul forte în Bucureşti, a reînceput ridicarea în masă a maşinilor parcate neregulamentar, cu consecinţe financiare foarte serioase asupra deţinătorilor acestora.

O observaţie importanta a lui Nicuşor Dan se referă la cuantumul taxei de poluare din proiectul Gabrielei Firea, care nu ţine cont de diferenţa între poluarea produsă de maşinile pe benzină şi cele pe motorină, la aceeaşi normă de poluare Euro. Astfel, pentru oxizii de azot si hidrocarburi libere, emisiile unei maşini pe motorină Euro IV sunt similare uneia pe benzină Euro II. Diferenta de emisii intre un motor de benzina Euro II si un motor pe benzina Euro VI este de doar 10%.

Deputatul Nicuşor Dan propune o altă grilă de taxare, care ţine cont de această diferenţă de poluare, în condiţiile în care se menţine scutirea pentru maşinile electrice, hibride şi de la Euro 5 în sus. Datele următoare sunt valabile pentru circulaţia în Centrul Capitalei. În varianta Oxigen - B a primarului general, maşinile până la Euro 2 inclusiv nu au voie să circule în Centru şi plătesc vinietă în restul Bucureştiului.