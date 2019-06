Ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat nu e nicio problemă să fie organizate alegeri anticipate în 6 septembrie în Republica Moldova, aşa cum a decis Pavel Filip, desemnat preşedinte interimar de Curtea Constituţională. Filip este omul care face jocurile lui Vlad Plahotniuc.

”Din punct de vedere diplomatic, nu exista o instituție de recunoaștere a guvernelor, ci a statelor. Noi suntem preocupați de faptul că este o situație explozivă la Chișinau și trebuie găsite modalități de depășire a situației. Singura soluție e să ne întoarcem din nou la electorat, adică alegeri pe 6 septembrie. Din punctul meu de vedere, nu vorbesc în numele Ministerului de Externe”, a declarat Meleșcanu.

Alegerile anticipate reprezintă și soluția propusă de partidul oligarhului Plahotniuc (Vezi AICI mesajul din media aservită lui Plahotniuc).

Ministrul se poziționează astfel contrar Statelor Unite, Uniunii Europene și Rusiei.

