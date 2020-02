UPDATE // Teodor Meleșcanu a oferit o primă reacție, în fața DNA, despre desfășurarea evenimentelor de la CEDO, care au generat citarea sa ca martor. Senatorul susține că, în calitatea de ministru, nu avea „informații” despre dosare și că poziția România s-ar fi modificat, cel mai probabil, din motive ce țin de legislație și practică judiciară.

„Nu am informații despre dosare. Ei își făceau treaba. Puteau să discutăm, dar niciodată nu m-am implicat în implicarea întâmpinărilor”

Întrebat cum de poziția României s-a modificat de la un agent guvernamental, la altul, Teodor Meleșcanu a răspuns: „Asta ține de modificările care au avut loc în legislație și practica judiciară, care au necesitat, din câte am înțeles eu din discuțiile cu Mocanu, o aducere la zi a problemelor juridice și a practicii judiciare.

Referitor la faptul că poziția lui Viorel Mocanu ar fi putut fi în detrimentul României, Teodor Meleșcanu susține: „Păi, dacă nu le știu, de unde să vă spun? Am acces la informații dacă sunt necesare, dar nu a fost cazul”.

