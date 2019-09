Teodor Meleșcanu a acceptat candidatura propusă de PSD: „Voi fi președinte al Senatului imparțial cu toată lumea” / Ce spune fostul ministru despre ALDE (VIDEO)

Senatorul Teodor Meleşcanu a declarat marţi că nu intenţionează să îşi retragă candidatura pentru şefia Senatului, menţionând că în acest fel ALDE va avea garanţia că va fi tratat corect.



„Nu, eu am acceptat candidatura şi sper să am numărul de voturi necesare. Oricum, e o situaţie în care Parlamentul va avea un rol foarte important", a arătat el, înaintea şedinţei Biroului Politic Central al ALDE.



Întrebat de ce nu a renunţat la candidatură, deşi preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, i-a cerut acest lucru, Meleşcanu a precizat că în acest fel partidul din care face parte va fi tratat "foarte corect".



„Voi fi preşedinte al Senatului imparţial cu toată lumea. (...) Am crezut că este o chestiune foarte importantă şi necesară. (...) (În acest fel, ALDE - n.r.) are garanţia că va fi tratat foarte corect, ca şi toţi ceilalţi", a spus el.



Întrebat dacă până acum ALDE nu a avut parte de un astfel de tratament, Meleşcanu a replicat: „Nu întotdeauna".



Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat, luni, că partidul său putea să revendice funcţia de preşedinte al Senatului, dar l-a propus pe Teodor Meleşcanu pentru că locul a fost al ALDE, iar social-democraţii au vrut să arate că sunt "corecţi până la capăt".



Teodor Meleşcanu a declarat luni că s-a discutat în grupul senatorial ALDE despre susţinerea sa de către PSD pentru funcţia de preşedinte al Senatului, precizând că există reţineri foarte multe din partea colegilor săi, dar că până la urmă decizia va aparţine plenului.