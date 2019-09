Teodor Meleșcanu, către Călin Popescu Tăriceanu: 'În final, culegi ce ai semănat. Tu ești responsabil pentru că ALDE nu are candidat'

Președintele Senatului, Teodor Meleșcanu, îl acuză pe liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, că este vinovat de faptul că formațiunea pe care o conduce nu are un candidat la alegerile prezidențiale din acest an.

Într-un mesaj publicat, vineri, pe Facebook, Meleșcanu îi reproșează fostului său șef de partid că a dezbinat ALDE din cauza orgoliului său și că trebuie să își asume eșecul.

”Calin, iata ca in final, culegi ce ai semanat, vant si dezbinare. Orgoliul a fost mai important decat logica. M-ai dat afara si cu asta ai dizolvat grupul parlamentar. Tu esti responsabil pentru ca ALDE nu are candidat, iar Mircea Diaconu ramane fara reprezentanti in sectiile de votare. Esti liber sa actionezi cum doresti, insa nu poti alege consecintele actiunilor tale. Trebuie sa-ti asumi esecul”, a scris Meleșcanu pe Facebook.

Fostul membru ALDE a avut un mesaj și pentru Norica Nicolai.

”Norica, Draga mea colega de lupte politice de peste 20 de ani, nu din cauza mea este dezavantajat candidatul sustinut de tine. Poate te pui de acord cu domnul Calin Popescu Tariceanu sa sustineti acelasi neadevar”, a mai precizat Teodor Meleșcanu.