Teodor Meleșcanu: 'Este absolut necesar să convocăm un Congres. ALDE are nevoie de un proiect politic' (VIDEO)

Teodor Meleșcanu, ales președintele Senatului cu susținerea PSD și recent exclus din ALDE, a declarat joi, într-o conferință de presă, că organizarea unui Congres al ALDE este absolut necesară, însă momentul este nepotrivit din cauza campaniei electroale pentru alegerile prezidențiale.

„În acest moment ALDE este confruntat cu o problemă destul de complicată nu este un partid pe persoană fizică. Este o echipă de oameni care au contribuit la scorul pe care l-am obținut la alegerile din 2016. Dacă se dorește să se ia decizii, primul lucru care trebuie făcut este consultarea cu liderii locali, județeni.

Este absolut necesar să convocăm un asemenea Congres. Nu consider că este, la ora actuală, cel mai bun moment să convocăm un Congres pentru că suntem în plină campanie electorală. Eu nu cred că este util un Congres decât după alegerile prezidențiale.

ALDE are nevoie de un proiect politic. Ce se va întâmpla cu noi în anul care vine, după alegeri?

Cea mai bună soluție este ca la nivelul organizațiilor județene, oamenii să se adune și să-și stabilească prioritățile”, a spus Teodor Meleșcanu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.