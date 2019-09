Teodor Meleșcanu, ales președinte al Senatului cu sprijinul PSD, a anunțat că va contesta în instanță decizia de excludere a sa din ALDE.

„Din păcate, s-a adoptat o decizie de excludere a mea din ALDE care este perfect ilegală şi care de fapt nici nu există. Nu a fost pe ordinea de zi, nu a apărut niciun document, a fost o chestiune care doar s-a citit în şedinţă. Deci, din punctul meu de vedere ea este inaplicabilă, este anticonstituţională, contravine Regulamentului privind drepturile parlamentarilor şi din această cauză mi-a rămas o singură modalitate, de a-mi căuta dreptatea în justiţie. Şi voi face”, a declarat Meleşcanu.

Înainte de conferința de presă, Meleșcanu l-a acuzat pe Tăriceanu că are ”apucături de dictator din Banana Land”.

”ALDE se afla la o rascruce de drumuri; trebuie sa alegem:

- continuam proiectul politic cu partenerii de la PSD, cu care am ajuns in Parlament in 2016 si cu care ne-am aliat pentru a face bine Romaniei, sau ne indreptam catre o fundatura, eventual disparand de pe scena politica?

Este o intrebare la care numai membrii ALDE pot raspunde, nu un singur om, chiar daca azi el este presedintele ALDE (sau doi, trei care il izoleaza).

Draga Calin, eu cred in dialog, in ratiune si in logica, pentru binele natiunii. Nu cred in sanctiuni, excluderi si apucaturi de dictator din Banana Land.

Aceasta nu este o lupta intre mine si tine, este o alegere buna sau o alegere gresita. Nu eu sunt problema ta, dar pot fi parte din solutie si sunt oricand deschis la dialog, cooperare si colaborare. Competitia ne face mai performanti iar colaborarea mai BUNI.

De-a lungul istoriei, au fost prea multi cei care si-au facut un tel din a dezbina neamul nostru. Stiu ca tu nu faci parte dintre acestia.

Sa distrugi este foarte usor, sa construiesti este foarte greu, cere multa inteligenta, munca si patriotism”, a scris Teodor Meleșcanu pe Facebook.