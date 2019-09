Teodor Meleșcanu: 'Dacă Mircea Diaconu este candidatul nostru, merită să îl sprijinim' (VIDEO)

Teodor Meleșcanu a anunțat joi, într-o conferință de presă, că dacă va rămâne membru ALDE în continuare, va susține candidatura lui Mircea Diaconu la alegerile prezidențiale.

Meleșcanu a amintit însă că nu a fost consultat atunci când Tăriceanu a anunțat că Diaconu este candidatul susținut de ALDE în cursa electorală pentru Cotroceni.

”Varianta, în calitate de membru ALDE, pentru că sunt membru ALDE și spre să rămân în continuare, evident că va fi și din partea mea sprijinul pentru o candidatură independentă. Despre domnul Mircea Diaconu am aflat întâmplător că este candidatul nostru și, dacă este candidatul nostru, merită să îl sprijinim”, a spus Meleșcanu.

Întrebat dacă ia în calcul sprijinirea candidaturii Vioricăi Dăncilă, Teodor Meleșcanu a răspuns: ”Nu am luat în calcul acest lucru, dar voi avea timpul necesar”.

În ceea ce privește un candidat comun PSD-ALDE la prezidențiale, Meleșcanu a precizat: ”Această temă s-a încheiat. Existîă niște reguli foarte clare, nu se mai pune problema altor candidați sau a unui candidat comun”.

