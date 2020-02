UPDATE: Teodor Meleșcanu a admis că ia în calcul să demisioneze luni din funcția de președinte al Senatului.

„Nu aș dori ca începerea acestei sesiuni să fie dedicată unor bătălii politice sau personale pentru șefia Senatului. Voi căuta soluția cea mai bună. Iau în calcul posibilitatea aceasta (de a demisiona). Nu doresc ca începerea sesiunii să fie blocată cu bătălii pentru președinția Senatului. E preocuparea mea, ca președinte al Senatului, ca Senatul să funcționeze cât mai bine, mai ales că acum e o perioada încărcată”, a insistat Meleșcanu.

