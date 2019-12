Diplomatul ceaușist Teodor Meleșcanu, în Parlament: „Am preţuit mai mult decât orice ideea de libertate, de egalitate de şanse şi de prosperitate”

Teodor Meleşcanu, președintele Senatului, a ținut și el un discurs la ședința solemnă a Parlamentului consacrată Revoluției române. „Am preţuit mai mult decât orice ideea de libertate, de egalitate de şanse şi de prosperitate şi am dorit să construim o societate democratică cu o economie de piaţă liberă”, a spus Meleşcanu, care a servit regimul ceaușist din calitatea de diplomat.

„În România, spre deosebire de alte state din Europa Centrală şi de Est, chiar dacă prăbuşirea regimului comunist s-a produs de o manieră bruscă şi violentă, construirea unui nou sistem politic deschis, ataşat valorilor occidentale, a fost îmbrăţişată rapid de către toţi românii, cu toţii am fost uniţi de dorinţa de a rupe legătura cu trecutul şi de a vedea sfârşitul comunismului. Am preţuit mai mult decât orice ideea de libertate, de egalitate de şanse şi de prosperitate şi am dorit să construim o societate democratică cu o economie de piaţă liberă”, a declarat Meleşcanu, de la tribuna Parlamentului.

Teodor Meleșcanu a fost angajat ca diplomat în Ministerul de Externe, în anul 1966. Nu avea nici 30 de ani. De atunci a avansat până la rangul de ambasador.

Astfel, în cadrul acestui minister a fost atașat diplomatic la Direcția Juridică a Tratatelor (1966-1970) și secretar III la Departamentul Organizaţii Internaţionale, Secțiunea Tratate de dezarmare (1970-1978). În această perioadă, a urmat cursuri postuniversitare la Facultatea de Științe Economice și Sociale a Universității din Geneva (1967-1968) și Institutul Internațional de Înalte Studii Internaționale din Geneva (1967-1970). A obținut în anul 1973 titlul științific de doctor în științe politice și drept internațional la Universitatea din Geneva.

Între anii 1978-1985, Teodor Meleșcanu a fost detașat ca secretar II la Misiunea Permanentă a României de pe lângă Organizaţia Națiunilor Unite și alte organizaţii internaţionale de la Geneva. Revine în România în anul 1985 în Centrala Ministerului Afacerilor Externe, îndeplinind funcţiile de secretar I la Departamentul Securitate Internațională și Dezarmare (1985-1990), subsecretar de stat, șef al Departamentului America Latină, Asia și Africa (23 august 1990 - mai 1991) și secretar de stat (mai 1991 - 19 noiembrie 1992). În anul 1990 a fost promovat la rangul de consilier diplomatic, apoi în 1992 la cel de ambasador.