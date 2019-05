Meleşcanu afirmă că nu va sancţiona pe nimeni pentru cozile din Diaspora și nici nu i se pare normal să demisioneze pentru ''niște sincope''

Teodor Meleşcanu a declarat că aşteaptă rezultatele unei anchete interne declanșată după alegerile din 26 mai. Cu toate acestea, susţine că nu va sancţiona pe nimeni pentru cozile din Diaspora. ”Viorica Dăncilă a insistat să rămân în funcţie”, a mai precizat ministrul de Externe.

”Nu am luat niciun moment în calcul acest lucru (demisia). În calitate de ministru de Externe am niște obiective foarte importante, sigur și alegerile sunt importante. Nu am crezut că e corect ca pentru o anumita problemă, în care am avut niște sincope, să renunț la obiectivele mari pe care le am. Sigur, dacă doamna prim-ministru, partidul meu, vor dori să mă înlocuiască, voi fi gata să ajut pe cel care va veni în locul meu”, a declarat Meleșcanu, pentru Digi24.

Ministrul a mai precizat că premierul Viorica Dăncilă nu i-a cerut niciodată demisia, ba chiar a insistat să rămână în funcție pentru a stabili cauzele reale a ceea ce s-a întâmplat în alegeri și cum pot fi remediate problemele: ”premierul Dăncilă nu mi-a reproșat nimic”.

”Singura modalitate este să prelungim votul în Diaspora. Foarte simplu. Să fie o perioadă de șapte zile, de trei zile, care să permită oamenilor înainte de dată finală a încheierii alegerii să își exprime votul. Și asta ar elimina cozile. E modalitatea pe care noi o vedem. Deci, practic la noi alegerile se țin duminică. Deci cu câteva zile înainte, de luni de exemplu, comisiile de vot pot să stea la dispoziția cetățenilor care vin să voteze. Există o singură urnă, sigilată, unde se adună câte voturi vin. Din punctul meu de vedere, în maxim o lună putem cu adevărat să venim cu o propunere care să fie cât mai larg acceptată”, a mai declarat Teodor Meleșcanu, pentru Digi24.