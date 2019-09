Teodor Meleșcanu, gata să meargă în instanță dacă este exclus din ALDE. Fostul ministru de externe, despre acuzațiile că ar aduna voturi pentru PSD: „Haideți să ne înțelegem, sunt două lucruri diferite” (VIDEO)

Dacă va fi exclus din ALDE, Teodor Meleşcanu va contesta, în instanţă, decizia. Declaraţia vine chiar de la fostul ministru de Externe, care a intrat în conflict cu şefia ALDE, după ce PSD a vrut să-l pună la conducerea Senatului, chiar în locul lui Călin Popescu Tăriceanu, relatează B1TV.



Meleşcanu susţine că nu a încercat „să racoleze" colegi din ALDE pentru ca Guvernul PSD să aibă susţinere în Parlament.



Fostul ministru de Externe spune că ALDE trebuie să își asume că a fost, împreună cu PSD, mai bine de doi ani la guvernare.

„Personal, m-a surprins neplăcut propunerea de a sancționa prin excludere orice parlamentar care ar dori să își depună candidatura pentru a obține funcții în Parlament. Aceasta contravine statutului deputaților și senatorilor”, a afirmat Teodor Meleșcanu, în direct la Digi 24.

Mai mult, Meleşcanu susţine că nu a încercat să-şi convingă colegi de partid să susţină Guvernul în Legislativ.



„Eu nu am facut niciun fel de racolaj, haideți să ne înțelegem, sunt două lucruri diferite, una este ieșirea de la guvernare, ceea ce înseamnă ca miniștrii pleacă, nu mai fac parte din Guvern, dar o a doua chestiune se referă la funcționarea Parlamentului, care este separat, independent de Executiv.



Una dintre primele condiții ale mele a fost ca nimeni de la ALDE să nu fie racolat. Eu doresc o colaborare instituțională, nu racolarea unor oameni care sa iți aducă voturi pentru un moment sau...”, a mai adăugat fostul ministru de Externe.



Întrebat dacă va contesta, în instanţă, o eventuală decizie de excludere din ALDE, Teodor Meleșcanu a răspuns fără ezitare.



„Dacă decizia se va pune în aplicare, sigur că îmi voi căuta dreptatea, bineînţeles!”, a mărturisit acesta.



Anunțul că PSD îl propune pe Teodor Meleșcanu la șefia Senatului l-a pus pe Călin Popescu-Tăriceanu într-o situație extrem de complicată. Liderul ALDE anunțase anterior că formațiunea sa pleacă de la guvernare, lăsând Guvernul în aer, astfel că a părut cel puțin ciudat că unul dintre membrii săi acceptă o funcție oferită de PSD. Chiar și așa, dacă l-ar fi exclus pe Meleșcanu pentru acest înțelegerea cu social-democrații, Tăriceanu ar fi pierdut grupul parlamentar ALDE din Senat, care ar fi rămas cu prea puțini membri și ar fi fost dizolvat, odată cu privilegiile aduse de acest statut.

