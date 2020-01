Teodor Meleșcanu nu exclude posibilitatea de a candida din nou pentru președinția Senatului, după ce Curtea Constituțională a României a declarat că actualul său mandat este invalid, pentru că procedura de instalare a fost nelegală.

„Așteptăm considerentele CCR, pentru a proceda în consecință. (...) Până la publicarea în Monitorul Oficial, Partea I, eu îmi asum în continuare prerogativele pe care le am. După publicare, vom face consultările politice necesare, pentru a găsi cea mai bună soluție în acest caz”, a declarat Meleșcanu, la Palatul Parlamentului.

Întrebat dacă va candida din nou pentru președinția Senatului, Teodor Meleșcanu a răspuns: „Asta va trebui să vedem după ce se publică în Monitorul Oficial. Sigur, o să avem consultări. O să vedem, toate posibilitățile sunt deschise”.

