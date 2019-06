Teodor Meleșcanu a insistat, luni, că nu era treaba Ministerului de Externe să organizeze alegerile europarlamentare în Diaspora, ci doar să ofere sprijin logistic, ceea ce a și făcut. ”Principala problemă a fost că nu am avut doar un scrutin. În loc de un buletin de vot, am avut trei. Asta a grevat foarte mult timpul. Asta a fost principala cauză”, a mai spus el.

”În ceea ce privește pregătirea alegerilor, revine, potrivit Legii 33/2007, Biroului Electoral pentru secțiile de votare din străinătate. Sunt și prevederi care se referă la MAE, principala e că MAE asigură logistic procesul de votare și, în acest sens, pune la dispozii spațiile, asigură producerea urnelor de vot, primește buletinele de vot, asigură personal tehnic și altele. Responsabilitatea e a Biroului Electoral pentru secțiile de votare, iar MAE asigură logistic.

Pe 8 februarie am cerut misiunilor consultare să ne spună dacă e nevoie de secții suplimentare. Am solicitat ambasadelor ca propunerile pe care le fac să țină cont de numărul de români și să obțină aprobarea autorităților locale pentru deschiderea de secții.

Am deschis 441 de secții. Nu au existat niciun fel de probleme, dar au fost incidente. Lucrul cel mai grav e că unii nu au ajuns să-și exprime preferințele. Cele mai mari probleme le-am avut în Marea Britanie, Spania, Italia, Grecia, Franța, Germania și alte state unde sunt comunități mari de români.

Am făcut eforturi ca lucrurile să se desfășoare în cele mai bune condiții. Principala problemă a fost că nu am avut doar un scrutin. În loc de un buletin de vot, am avut trei. Asta a grevat foarte mult timpul. Asta a fost principala cauză”, a declarat Teodor Meleșcanu.

Ministrul a mai spus că o altă problemă a fost că nu a primit din teritoriu evidența reală cu privire la cât de mari sunt comunitățile de români, dar și faptul că partidele nu și-au trimis reprezentanții în secțiile de votare, așa cum au promis: ”Votul dublu a creat multe probleme. Multe din întrebările de la referendum erau destul de complicate, ceea ce a făcut ca mulți să ceară părerea referitor la cum trebuie să pună ștampila. O altă cauză a fost estimarea nerealistă de către multe ambasade referitor la lista participanților. Ambasadele cunosc realitatea în ceea ce privește comunitățile de români, dar MAE nu are date cu privire la acestea. Toate propunerile trimise din ambasade au fost aprobate. O altă cauză care a îngreunat foarte mult activitatea a ținut de funcționarea comisiilor de votare. Reprezentanții partidelor nu au venit”.

